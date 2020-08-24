Командный дух на высоте: в Пскове прошел этап конкурса АрМИ-2020 «Десантный взвод»

В Псковской области состоялся этап конкурса армейских Международных игр АрМИ-2020 «Десантный взвод». На высоте 700 метров участники состязаний один за другим выпрыгивали из вертолета. Главными соперниками России на конкурсе стала опытная команда из Китая.

Ровно три секунды длилось свободное падение участников состязаний. Далее раскрытие парашюта и приземление команд практически в одном месте, несмотря на сильный ветер.

У всех участников команд за спиной была парашютная система весом 15 килограмм, а еще и экипировка с оружием - это почти 10 килограммов. Военным необходимо было грамотно распределить свои силы, чтобы успешно преодолеть 10 километров пути.

Тактика нашей сборной была такая: сзади самые сильные бегуны, а впереди те, кто задает темп.

В состязаниях сегодня участвовали 10 команд, впервые - сборная Экваториальной Гвинеи. Парашюты и оружие у них были российские. Кроме того, русским языком африканские десантники владеют весьма уверенно. Поскольку учатся в Рязанском высшем воздушно-десантном училище.

Сборная Алжира прибежала к финишу буквально «на привязи» - участники привязались к друг другу, это допустимая хитрость. При этом российским десантникам веревки не понадобились.

В итоге, лучший результат в этом этапе показали сборные команды России и Китая.