Панков: студенты более 80 государств получают образование в военных вузах России

Студенты более 80 иностранных государств получают высшее образование в российских военных вузах. Об этом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» рассказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Я должен с удовлетворением отметить, что из года в год растет востребованность российского военного образования у армий иностранных государств. В настоящее время уже более 80 государств обучают свои военные кадры в наших вузах», - сказал замминистра.

По словам Панкова, по данному показателю министерство обороны превзошло советский уровень.

Замминистра подчеркнул, что сейчас сеть высших военных учебных заведений включает 36 вузов и их филиалов: 3 учебно-научных центра видов ВС, 11 академий и 8 их филиалов, 2 военных университета, 11 училищ и Военный институт физической культуры.

Накануне на форуме «Армия-2020»Панков открыл выставку военного образования. На экспозиции посетители смогут увидеть автоматизированную систему управления военным образованием, электронные образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные тренажеры.