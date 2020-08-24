Преодолевая минное поле: как в Алабино прошел второй заезд конкурса «Танковый биатлон»

На подмосковном полигоне Алабино состоялся второй заезд конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон». Сегодня грохот выстрелов и рев двигателей были слышны за несколько километров от места состязаний.

Во втором заезде приняли участие восемь команд. Перед экипажами оказались сразу несколько сложнейших испытаний: калейный мост, минное поле. Однако по плечу они оказались не всем. Сборная Катара, к примеру, даже не смогла начать гонку.

Сегодняшние состязания можно назвать «днем дебютантов». Из восьми команд четыре впервые принимают участие в данном конкурсе. В том числе, «новичком» в этот раз оказалась Южная Осетия. Команде удалось финишировать второй.



Победителем же в заезде оказалась команда из Вьетнама.

При этом самые опытные участники биатлона, российские танкисты, выйдут на старт уже завтра, 25 августа.