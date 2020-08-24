Фомин встретился с командующим Сухопутными войсками Алжира на форуме «Армия-2020»
В понедельник, 24 августа, во время Международного военно-технического форума «Армия - 2020» прошла рабочая встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Алжира генерал-лейтенантом Аммаром Атамниа.
Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства в оборонной сфере и выразил поддержку усилиям руководства Алжира по стабилизации ситуации в Северной Африке.
Уточняется, что стороны подробно обсудили отдельные проекты военного и военно-технического сотрудничества по линии сухопутных войск и наметили пути их реализации.
Обе стороны дали высокую оценку достигнутому уровню российско-алжирского взаимодействия в военной области, отметили приверженность к развитию всестороннего сотрудничества.