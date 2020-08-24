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Амфибия «Дрозд» и робот «Кобра»: какие новинки представили на форуме «Армия-2020»

Иван Линдеманн
19:22 24.08.2020
Всего в парке «Патриот» - около 30 тысяч экспонатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самые современные образцы инновационной военной техники и оружия можно увидеть в парке «Патриот» на выставке, которая проходит в рамках международного форума «Армия-2020». Всего около 30 тысяч экспонатов, некоторые из них представлены впервые.

Например, чудо инженерной техники - миниатюрный робот «Кобра». Его основное предназначение – разминирование взрывоопасных предметов. С расстояния в полкилометра им управляет оператор.

Выставка «Армия-2020» в парке «Патриот» - сотни единиц боевой техники. Например, представленный впервые, но уже хорошо знакомый специалистам отечественный беспилотник вертолетного типа для поисково-спасательных операций.

«В пандемию было запрещено выходить. Он видел людей, снижался, включал громкоговоритель, говорил покинуть зону», - рассказывает генеральный конструктор НПО АО «НПП «Радар ММС» Георгий Анцев.

Настоящая экзотика – полноприводная глиссирующая амфибия «Дрозд». Это больше, чем универсал. Ее могут эксплуатировать морпехи, разведчики, инженеры, медики, сотрудники МЧС.

«Машину создавали 6 лет. Была масса знаний и технологий в постройке машин и судов. Это вылилось в один проект. Все лучшее вложили. Мы не делали лодку на колесах, делали именно амфибию. Она хороша на земле и в воде»,  - поделился главный конструктор амфибии «Дрозд», директор «Балтийской машиностроительной компании» Сергей Терешенков.

Корпус состоит из композитных материалов, противоминная защита, полный привод, мотор - мощностью 260 лошадиных сил. Машину можно оснащать самым разным вооружением: от пулеметов до пусковых установок управляемых ракет. Такого армия еще не видела.

Высокие технологии армии и флота идут в народ. О переводе части мощностей предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции шла речь на конгрессе в рамках деловой программы форума.

«Мы, изучив опыт всех зарубежных стран, пришли к пониманию, что государство не может стоять в стороне и не должно просто занимать позицию стороннего наблюдателя, а должно активно участвовать в продвижении продукции собственных отечественных производителей на рынок», - заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Мероприятие под председательством вице-премьера Юрия Борисова масштабное. Задача – скоординировать усилия всех заинтересованных министерств и ведомств по реализации нацпроектов.

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