Военнослужащие РФ и Узбекистана соревнуются в скалолазании в Приэльбрусье: видео

В Приэльбрусье в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020) на базе Центра горной подготовки и выживания военнослужащие иностранных государств выполнили вторую специальную задачу «Лазание в связках на скалодроме».

Участники соревновались в лазании в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

«Индивидуальное лазание отличаются от лазания в связках тем, что нужно взаимодействовать вдвоем, то есть больше технической работы», - поделился с телеканалом «Звезда» участник команды ВДВ «Россия 1» Павел Бондарев.

Участвуют в состязаниях команды из России и Узбекистана. Всего более 50 человек.

Отмечается, что данный вид соревнования проводится уже в пятый раз и имеет военно-прикладную направленность.