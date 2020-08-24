Герасимов заявил, что РФ и Сербия готовы совместно противостоять угрозам и вызовам

Россия и Сербия готовы совместно бороться с современными вызовами, заявил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с сербским коллегой в Москве.

«Сегодня наши страны готовы совместно противостоять современным вызовам и угрозам», - сказал он.

Ярким примером такого сотрудничества Герасимов назвал помощь, которую Россия оказала Сербии в борьбе с коронавирусом, что позволило переломить критическую ситуацию в стране.

Он выразил сербским коллегам признательность за активную поддержку ежегодно проводимых Минобороны России международных мероприятий.

«Придаем большое значение военному сотрудничеству с Сербией. Высокая интенсивность российско-сербских связей является наглядным подтверждением тому, что отношения между нашими странами вышли на уровень подлинного стратегического партнерства», - сказал Герасимов.

Для российских военных важно, отметил он, что в числе парадных расчетов, которые прошли 24 июня на Красной площади, было подразделение сербских военнослужащих.

«Это подчеркивает единство подходов России и Сербии к наследию Второй мировой войны, в ходе которой наши предки сражались плечом к плечу», - добавил начальник Генштаба.

Он также отметил, что на экспозициях Международного военно-технического форума «Армия-2020» сербская делегация сможет ознакомиться с новейшими образцами российской военной техники.

Герасимов также пожелал сербским военнослужащим, которые принимают участие в конкурсах «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж» и «Военное ралли», успешного выступления на соревнованиях.