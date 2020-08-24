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Военные ведомства РФ и Бразилии обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Андрей Аркадьев
16:49 24.08.2020
Военная делегация из Бразилии принимает участие в работе форума «Армия-2020».
Военные ведомства РФ и Бразилии обсудили сотрудничество в оборонной сфере
© Фото: Antonio Molina, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил с замглавы военного ведомства Бразилии Маркосом Дего вопросы военно-технического сотрудничества. Переговоры проходили в Москве, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития», - говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, что РФ и Бразилия настроены на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.

Бразильская военная делегация принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2020».

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