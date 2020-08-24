Военные ведомства РФ и Бразилии обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Военная делегация из Бразилии принимает участие в работе форума «Армия-2020».
© Фото: Antonio Molina, Keystone Press Agency, Globallookpress
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил с замглавы военного ведомства Бразилии Маркосом Дего вопросы военно-технического сотрудничества. Переговоры проходили в Москве, сообщает Министерство обороны РФ.
«В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития», - говорится в сообщении.
В Министерстве уточнили, что РФ и Бразилия настроены на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.
Бразильская военная делегация принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2020».