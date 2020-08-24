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«Снайперский рубеж»: уникальные кадры стрельб на конкурсе АрМИ-2020

Иван Линдеманн
Алексей Кошкин
15:27 24.08.2020
Свое мастерство показали участники из России, Белоруссии и Армении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На «Снайперском рубеже» - индивидуальное мастерство: каждый стрелок, каждый снайпер показывает, как он бьет точно в цель на расстоянии 400 метров из винтовок СВД.

У всех участников свои секреты. Например, кто-то из сборной Сербии сделал себе тенек из рюкзаков, кто-то положил дополнительную подушку под ружье.

Участвует и женская команда. Девушки идут вне зачета, но их результаты сравнят по точности с мужскими командам.

Выстрел за выстрелом. У снайперов по десять патронов и всего три минуты на стрельбу. Здесь команда из России, Белоруссии и Армении.

Затем судьи привезли мишени и вплоть до миллиметра измерили каждое попадание. Эти баллы пойдут в зачет каждому снайперу.

Следующий этап - «Заяви о себе». Снайперы будут бить по мишеням от 400 до 1000 метров, то есть каскадно. Эти мишени будут слышны издалека, так как каждая из них оснащена колоколом, который при попадании будет издавать специальный звуковой сигнал.

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