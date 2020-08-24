Армия АрМИ-2020 На побережье Азовского моря стартовал конкурс «Чистое небо» в рамках АрМИ-2020 Виктория Ивашечкина В состязаниях примут участие команды из Вьетнама, Пакистана, Узбекистана, России. © Фото: Минобороны РФ На побережье Азовского моря, на полигоне Ейский, дан старт конкурса «Чистое небо» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020. Церемония открытия прошла с участием руководящего состава сухопутных войск России, глав делегаций стран-участниц конкурса и членов команд. Торжественное мероприятие началось с церемонии подъема флага международных армейских игр и напутственной речи. «Отрадно, что люди с оружием в руках, на грозной военной технике встречаются здесь, на гостеприимной российской земле как друзья», – заявил начальник войск ПВО Сухопутных войск, генерал-лейтенант Александр Леонов. После этого торжественным маршем прошли перед зрителями команды из Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России, Узбекистана. Открытие конкурса продолжилось показом вооружения и военной техники войск ПВО Сухопутных войск, на котором были продемонстрированы некоторые возможности боевой машины «Стрела-10», зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Гости мероприятия также посетили площадку со статическим показом образцов вооружения и военной техники войсковой ПВО. Первый конкурсный день состоится в среду, 26 августа. В нем будут соревноваться командиры расчетов ПВО команд участниц. Международный этап конкурса «Чистое небо» будет проходить на полигоне Ейский до 5 сентября 2020 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует