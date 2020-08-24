Военные РФ лидируют в одиночных заездах конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Российская команда лидирует в одиночных заездах конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-центре конкурса.

Вторыми по итогам прохождения упражнений ограниченных проездов, преодоления препятствий и заграждений, водных преград, а также гонки на тягачах стала команда военных из Китая. Третье место на текущий момент держат представители Республики Беларусь и Узбекистана.

Судьи отметили рекордное время прохождения упражнений российскими военными водителями на автомобилях УАЗ «Патриот» и КамАЗ 5350.

Напомним, состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ в городе Острогожск Воронежской области.