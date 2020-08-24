Полная готовность: в Армении провели жеребьевку и пристрелку вооружения для конкурса «Воин мира»

На полигоне в городе Иджеван в Армении состоялась жеребьевка конкурса АрМИ-2020 «Воин мира». Для команд определили очередность выступления в испытании.

Команды также получили комплекты вооружения и необходимого снаряжения от армянской стороны, проверили комплектность и выполнили пристрелку автоматов АК-74 для приведения его к нормальному бою, осуществили выверку прицельных приспособлений.

Согласно жребию, в первом этапе конкурса «Кавалер» («Сударыня»)24 августа откроет выступление на сцене киноконцертного зала лицея минобороны Армении им. М. Мелконяна команда принимающей стороны. За ней продолжат участники из Беларуси, команда из Греции выступит третьей. Завершит программу первого конкурсного дня сборная России, уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, среди них – одна женщина.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).