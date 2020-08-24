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Сети будущего: в Минпромторге рассказали о перспективах внедрения 5G

Алексей Самолетов
14:28 24.08.2020
Государственная корпорация «Ростех», работающая в этом направлении, уже готова представить свои наработки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christoph Dernbach, dpa, Globallookpress

Высокоскоростные сети 5G изменят облик современной промышленности. В этом уверен директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. Он стал гостем выездной студии «Звезды» в рамках форума «Армия-2020».

По словам Шпака, признанным лидером в этом направлении является Китай, что во многом объясняет нервозность Вашингтона в двусторонних отношениях и санкции против IT-гигантов из Поднебесной. России важно не отстать в гонке за лидерство и представить свои наработки.

«Быстро создать информационный продукт без широкой международной кооперации сложно, но у нашей науки есть хороший задел. Согласно принятым решениям, отвечает за это направление госкорпорация "Ростех", там есть наработки и определенные виды оборудования они готовы предоставить уже сейчас. Это не серийные, но вполне рабочие образцы», - заявил Шпак.

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга отметил уникальность форума «Армия-2020».

По его мнению, здесь военные наработки трансформируются в гражданский рынок. Помимо разработок по 5G, Минпромторг представляет на форуме целую линейку продукции, в том числе в рамках закрытой экспозиции.

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