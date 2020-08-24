«Каждому хочется сказать "спасибо"»: Шойгу поблагодарил участников строительства Главного храма ВС РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил строителей, художников, архитекторов, волонтеров, жертвователей и многих других, кто принимал участие в строительстве в подмосковном парке «Патриот» Главного храма Вооруженных сил России, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Более 600 человек были отмечены наградами за вклад в строительство храма.

«Я поднялся на эту сцену, чтобы сказать слова благодарности и поклониться всем тем, кто принял участие в сооружении этого храма. В целом более 600 человек награждены ведомственными и государственными наградами», - сказал Сергей Шойгу.

Он рассказал, что на проектирование, строительство храма и галереи «Дорога памяти», а также на работу в архивах России и за рубежом ушло 538 дней.

«Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту в этот проект. Сложно, потому что каждому хочется сказать “спасибо”, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько это у меня получится», - добавил министр обороны.

Шойгу отметил, что на данный момент в галерее содержится 33 миллиона имен и фотографий.

«Нам хотелось, и, я думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского Союза, на стороне России», - рассказал глава Минобороны.

Шойгу отметил огромный труд большого количества волонтеров, художественного и технического советов, строителей. По его словам, были дни, когда на площадке работали до восьми тысяч специалистов.

«И хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу, свой талант, и сегодня я могу сказать, что у нас все получилось. Я хочу сказать слова благодарности архитекторам. Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто вложил сюда хотя бы рубль. Их много, их десятки тысяч», - добавил министр.

Министр обороны поблагодарил компании, которые бесплатно привозили на площадку кирпич, алюминий и бронзу, кто бесплатно обеспечивал строительство кранами.

«Поэтому храм, действительно, народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от тех, кто приходит сюда», - сказал Сергей Шойгу.

Отдельные слова благодарности глава Минобороны сказал военным атташе, которые смогли собрать землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.