Гендиректор ОАК рассказал об отработке беспилотного режима на Су-57 в рамках испытаний.

Истребитель пятого поколения Су-57 и ряд других боевых самолетов, в рамках испытаний отработают беспилотный режим. Об этом в интервью «Звезде» рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, который стал гостем выездной студии на форуме «Армия-2020».

«Действительно, мы рассматриваем варианты беспилотного управления на многих комплексах и, конечно, на Су-57 тоже такая работа ведется. Этот проект очень важен. Наша задача сейчас - завершить его испытания и начать серийные поставки в интересах ВКС», - рассказал Слюсарь.

Для Объединенной авиастроительной корпорации форум - уникальная площадка для демонстрации своей продукции, добавил Слюсарь. Среди представленных новинок, - тяжелый беспилотник «Охотник».

«У нас имеется ряд преимуществ: радиус применения и наличие средств поражения. Проект обещает быть высокосерийным. Минобороны заинтересовано в скорейших поставках комплексов. Уже в 2024 году мы начнем формировать штат беспилотников "Охотник"», - добавил гендиректор ОАК.

Проект уникальный, отметил Слюсарь, требующий компетенций, которыми обладают только Россия, США и Китай. Отмечая модернизационный потенциал российской боевой авиации, генеральный директор ОАК отметил, что он далеко не исчерпан.