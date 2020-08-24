Современные светографические технологии: зрителям и участникам конкурса «Мастера автобронетанковой техники» показали уникальное лазерное шоу

Уникальное лазерное шоу и первый в истории Армейских игр живой талисман впервые показали гостям и участникам соревнований АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области. Об этом рассказал командир учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ подполковник Евгений Зубик.

Для создания красочного шоу торжественной церемонии открытия конкурса были применены современные светографические технологии. Сочетание лазерной проекции и видеомэппинга создавало иллюзию присутствия на полигоне учебного центра в городе Острогожске.

«Организаторы Армейских международных игр впервые создали для всех зрителей соревнований реалистичное трехмерное изображение, которое смогло познакомить с трассой соревнований, военным полигоном учебного центра, а также с техникой и представителями стран-участниц конкурса: сборными Беларуси, Узбекистана, Китая и России. Также в этом году впервые воплотили в жизнь первый талисман конкурса - ростовую куклу в виде енота, одетого в военную форму с символическими инструментами конкурса этого года - рулем и гаечным ключом», - заявил Евгений Зубик.

Символа международного этапа конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» - енота с символическим именем «Автошка» - придумали организаторы конкурса. Это пилотный проект, за который проголосовало абсолютное большинство военнослужащих учебного центра, помогающих готовить данный конкурс.

Также для зрителей были подготовлены выступления творческих коллективов, роты почетного караула, военных водителей, выставка современного вооружения и военной техники.

Состязания военных водителей АрМИ-2020 пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области. Церемония открытия состоялась 23 августа в 18 часов.