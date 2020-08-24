Запах жженой резины и визг тормозов: как проходят тренировочные заезды перед конкурсом АрМИ «Дорожный патруль»

Эффектные приемы экстремального вождения легковых машин продемонстрировали участники конкурса АрМИ «Дорожный патруль». Лучшие военные автоинспекторы из России, Белоруссии и Узбекистана собрались в городе Коканд Ферганской области.

Старты начнутся завтра, а пока участники совершают тренировочные заезды. Чтобы ознакомиться с трассой командам дали всего час. Каждый водитель должен как можно быстрее, и при этом постаравшись не сбить ни одного конуса, проехать нужный отрезок и выполнить несколько обязательных элементов, таких как «Змейка», «Полицейский разворот», «Восьмерка», «Коридор».

Конечно, лучший способ рассказать о конкурсе «Дорожный патруль» - это оказаться внутри патрульной машины в момент выполнения предусмотренных регламентом состязаний заданий. Однако во время проведения последней тренировки перед этапом «Экстремальное вождение» журналистов внутрь транспортного средства не пустили - настолько велика опасность получить серьезную травму.

«Звезда» будет подробно рассказывать о том, как проходят соревнования лучших военных инспекторов из РФ, Белоруссии и Узбекистана.