Российские артиллеристы установили рекорд в конкурсе АрМИ-2020 «Мастер оружейник»

В Пензенской области подвели итоги первого соревновательного дня в рамках АрМИ-2020. Там состоялись состязания в конкурсе «Мастер оружейник».

По условиям конкурса, неисправную технику сначала нужно вывезти с «линии фронта». Командам предстоит преодолеть четырехкилометровую трассу с множеством препятствий, таких как: «курган», «косогор», «колейный мост» и «брод». После чего, максимально быстро устранить неисправность.

Каждый этап конкурса завершается контрольными стрельбами, свидетельствующими о том, что техника исправна и готова к бою. Скорость с которой команды переводят гаубицу в походное положение – поражает, но на трассе им приходится сталкиваться со множеством препятствий. Команда из Армении, прямой конкурент наших оружейников, подрывается на условном минном поле, и в результате получает штрафные баллы.

Команда из России со старта взяла высокий темп, и не сбавляя его до самого финиша, буквально ворвалась на контрольную точку. Действия нашей команды со стороны напоминают работу хорошо отлаженного механизма. В считанные минуты орудие готово к бою.

На первом же этапе наши мастера устанавливают новый рекорд, теперь на международном уровне. По итогам первого дня состязаний, тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место у российской команды, следом идет команда из Армении, третье место у команды Узбекистана.