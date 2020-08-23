Участники конкурса «Мастера автобронетанковой техники» нанесли национальные эмблемы на свои боевые машины

Накануне торжественного открытия Армейских международных игр-2020 представители судейской коллегии конкурса «Мастера автобронетанковой техники» вместе с участниками соревнований нанесли на машины национальные флаги и эмблемы своих стран. Также на автомобилях появились гоночные номера согласно порядку выхода транспортных средств на трассу, ранее определенному жеребьевкой.

Помимо эмблем своих стран каждая машина несет на себе эмблемы Армейских международных игр, организатора соревнований - Главного автобронетанкового управления ВС РФ, а также специальный баннер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед этим водители провели заключительное техобслуживание своих автомобилей до начала соревнований. Была подтверждена полная техническая исправность автомобилей, а также их готовность к преодолению препятствий, предусмотренных маршрутами полигона Острогожск. Во время работ иностранные военные спортсмены активно консультировались и обращались за советами к российским коллегам.

Убедившись в исправности своих автомобилей, водители доставили их на контрольный технический осмотр представителями судебной коллегии и военной автомобильной инспекции ЗВО, подтвердившими готовность машин к соревнованиям и отсутствие в них недочетов, способных повлиять на безопасность конкурсантов.

Затем техника осталась в закрытом парке, и доступ к ней участники получат только перед первым этапом состязаний - «Индивидуальной гонкой», которая пройдет 24 августа.

По результатам жеребьевки, первыми на трассу соревнований предстоит сборной команде Китайской Народной Республики. Вторыми выступят военные водителями из Узбекистана, а третьими трассу будут занимать представители Белоруссии. Завершать соревновательную программу каждого из четырех этапов выпало сборной команде России.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» пройдет в Острогожске с 23 по 29 августа. Представители России, Белоруссии, Узбекистана и Китая проведут неделю в напряженной борьбе за звание лучших специалистов автотехнического обеспечения из четырех стран.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Конкурсы проходят на территории 5 государств - России, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана, и состоят из четырех этапов: индивидуальной гонки, гонки капитанов, соревнования экипажей мастерских и командной эстафеты. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.