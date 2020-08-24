276 единиц техники и 10 тысяч боеприпасов: в Алабино стартуют динамические показы ВВСТ в рамках «Армия-2020»

На подмосковном полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» стартуют динамические показы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), стоящей на вооружении российской армии, а также перспективных образцов видов и родов войск.

Для показов будет задействовано два демонстрационных кластера: наземный – трасса «Танкового биатлона», водный – озеро Комсомольское. Все динамические показы, разделенные по тематике и привлекаемой технике, будут начинаться в 15.00.

В понедельник, 24 августа, состоится динамический показ ВВСТ танковых войск. На следующий день, 25 августа, пройдет динамический показ современных и перспективных ВВСТ, вооружения ракетных войск и артиллерии, огнеметных средств войск радиационной, химической и биологической защиты.

В среду, 26 августа, состоится динамический показ ВВСТ войсковой ПВО. В четверг, 27 августа, - динамический показ ВВСТ мотострелковых войск, огнеметных средств РХБЗ. В пятницу, 28 августа, пройдет динамический показ ВВСТ инженерных войск и военной автомобильной техники. В субботу, 29 августа, состоится динамический показ ВВСТ Воздушно-десантных войск.

В общей сложности в динамических показах будут задействованы 276 единиц военной техники Вооруженных Сил РФ и 17 перспективных образцов, представленных предприятиями военно-промышленного комплекса. Во время демонстрации огневых возможностей ВВСТ будет израсходовано более 10 тысяч боеприпасов различного типа.

В воскресенье, 23 августа, министр обороны Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум «Армия-2020» открытым. Форум пройдет с 23 по 29 августа. Он станет первым в этом году конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны не только в России, но и в мире.