Брод, косогор и стрельба по мишеням: какие препятствия преодолели команды в первый день «Танкового биатлона»

Сегодня, 23 августа, был дан старт «хэдлайнеру» АрМИ-2020 – «Танковому биатлону». В этом году зрители вновь увидят сумасшедший накал борьбы.

Трассу для «Танкового биатлона» начали готовить еще задолго до начала гонки. Чтобы пыль из-под гусениц не сносило ветром в сторону зрителей, работали не только водометные пушки, но и авиация.

На старт вышли 4 команды первого дивизиона. Экипаж Белоруссии на синем танке, Китая - на зеленом, Азербайджана - на красном и Сербии - на желтом. Поддержать танкистов приехали министр обороны РФ Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, начальник Генштаба Валерий Герасимов. Шойгу презентовал Мишустину танковый шлемофон.

В рамках шоу-программы на полигоне появилась российская сборная и показала настоящий «танковый балет». Позже перед зрителями выступили российские танкисты на легендарных танках Т-34.

После был дан старт официальных соревнований. Началась одиночная гонка. Кроме брода, косогора и еще нескольких препятствий экипажи должны были поразить мишени из пушки и пулемета с различных дистанций. Все препятствия танки преодолели за 20 минут.

По результатам жеребьевки российская команда вновь выступит на танках красного цвета - цвета победителей. За все годы наши экипажи ни разу не уступили первого места. Свой первый заезд российская команда совершит 25 августа, во вторник. Вместе с ней в подгруппе выступят экипажи из Казахстана, Узбекистана и Киргизии.