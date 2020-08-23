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Автоматизация инженерных войск и мобильный технопарк: что показала «Проект-техника» на форуме «Армия-2020»

Кирилл Васин
20:30 23.08.2020
Работа компании нацелена на решение инфраструктурных задач по обеспечению войск максимальным комфортом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Среди самых ожидаемых новинок форума «Армия» в этом году снова оказалась продукция инжиниринговой компании «Проект-техника».

Работа компании нацелена на решение инфраструктурных задач по обеспечению войск максимальным комфортом. Особое внимание - комплексу автоматизации инженерных войск, а также мобильному технопарку «Кванториум» - это прорывная разработка в области диверсификации.

Передвижные автомобильные станции позволяют обучать школьников труднодоступных районов по таким направлениям как АйТи, робототехника и даже космические технологии.                                         

«С первого сентября проект стартует в сельских школах. Одновременно в нашем “Кванториуме” могут обучаться 14 школьников, и еще 26 могут использовать технологии в выделенных классах», - рассказал председатель Правления корпорации «Проект-техника» Игорь Бекбулатов.

«Кванториум» реализован правительством Орловской области и Корпорацией «Проект-техника» в рамках национального проекта «Образование».

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