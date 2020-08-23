Прыжки на точность и гонки на БМД: в Пскове стартовал «Десантный взвод»

В Пскове сегодня, 23 августа, стартовал международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод».

Участники, конечно, будут прыгать с парашютом: предстоит десантирование как в составе взвода, когда после приземления надо будет совершить марш-бросок на 10 км, так и индивидуальные прыжки на точность.

Не менее захватывающие этапы - это гонки на боевых машинах десанта, биатлон и преодоление полосы препятствий со стрельбой из штатного оружия и гранатометов. Также заявлена рукопашная схватка.