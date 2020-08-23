Стрелки, связисты и спецназ: какие конкурсы АрМИ-2020 пройдут в Белоруссии

В Белоруссии началась церемония открытия конкурсов АрМИ-2020, которые пройдут в данной стране. Их всего три – «Уверенный прием», «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».

В соревнованиях примут участие сборные Армении, Белоруссии, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и, конечно, сборная России.

«Уверенный прием» пройдет под Минском. В нем будут соревноваться военнослужащие связисты: они разложат свои комплексы связи, совершат марш-броски, проведут стрельбы из автоматического оружия.

На «Снайперском рубеже» мастерство покажут лучшие из лучших стрелков из разных стран. Они получили пистолеты Макарова и новые винтовки СВД.

«Полярная звезда» - уникальный конкурс разведподразделений и спецназа. Они будут десантироваться в незнакомой местности, «уничтожать» лагерь «боевиков» и освобождать захваченные здания.