Международный этап конкурса «Чистое небо» стартовал в Краснодарском крае

Над полигоном «Ейский» раздаются раскаты выстрелов зенитных установок ЗУ-23-2. В Краснодарском крае сегодня, 23 августа, прошла церемония открытия международного этапа конкурса «Чистое небо».

В конкурсе участвуют 7 команд. Их представители сегодня прошли торжественным маршем по плацу, затем разместились на трибунах, заполненных зрителями. Для них состоялся динамический показ боевых возможностей техники и вооружения российских войск ПВО.

Завтра, 24 августа участники приступят к подготовке первого этапа соревнований. Они будут производить пуски ракет из ПЗРК «Игла-С» с места и в движении по мишени, имитирующей вертолет.