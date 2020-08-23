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Собаки лают, биатлон идет: в Подмосковье соревнуются участники конкурса АрМИ-2020 «Верный друг»

Егор Левин
Игорь Лапик
18:45 23.08.2020
Помимо собак свои навыки в конкурсе должны показать и люди: метко стрелять, перепрыгивать барьеры, метать гранаты и во всех смыслах носить собаку на руках, чтобы питомец в нужный момент ответил взаимностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из конкурсов Армейских международных игр-2020 - «Верный друг». В нем соревнуются лучшие представители четвероногих «военнослужащих».

Юка, Бенсин, Линбан, Мура и Майлок - великолепная пятерка хвостатых бельгийцев с вьетнамской пропиской. Команда из страны непроходимых джунглей купила их специально для участия в АрМИ-2020 за два месяца до соревнований. Вьетнамцы на всякий случай научили собак своим и русским командам. Во Вьетнаме служебные собаки работают на границе, ищут оружие и наркотики, и пойдут за своим хозяином хоть в огонь, хоть в воду.

В ходе конкурса собаки преодолевают специальную полосу препятствий, в самом конце которой - водная преграда в виде шестиметрового бассейна. Препятствие самое непредсказуемое, так как не все собаки любят плавать.

Участница белорусской команды Светлана Капустина на конкурсе покоряет вершину Олимпа вместе с Зевсом. Пес все время охраняет хозяйку.

«Прохожу службу в батальоне охраны ССО, у меня там немецкая овчарка. Собака - это спецсредство защиты, охрана и конвоирование направлений, поиск взрывчатки», - делится военнослужащая.

В конкурсе участвуют также и псы Армии обороны Израиля. На Ближнем Востоке они ищут взрывчатку и людей под завалами, участвуют в поиске и задержании террористов. Близко снимать этих кинологов нельзя - все они действующие сотрудники.

В Российской армии служебных собак в основном используют для караульной и конвойной службы. Питомцы охраняют военные и промышленные объекты. Ищут нарушителей и стерегут задержанных. Эти навыки проверяются на одном из этапов конкурса. Еще в наших Вооруженных силах собак учат действовать в условиях реального боя.

Помимо собак свои навыки должны показать и люди: метко стрелять, перепрыгивать барьеры, метать гранаты и во всех смыслах носить собаку на руках, чтобы питомец в нужный момент ответил взаимностью.

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