Армейский экзамен: в Новосибирске стартовал конкурс АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки»

В Новосибирске стартовал конкурс АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки», собравший в одном месте военнослужащих из разных стран, в том числе таких далеких, как Конго и Лаос.

Вместе с ними за звание лучшего отличника поборются Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Южная Осетия и Китай. В результате жеребьевки россияне оказались первыми в списке на этапе десантирования и марш-броска. Вслед за ними выступит команда Южной Осетии, которая принимает участие в АрМИ впервые.

Традиционно зрителей конкурса ждет множество зрелищных этапов, в числе которых и «захват пленного» и знаменитая «тропа разведчика».