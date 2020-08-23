Дан старт «Танковому биатлону»
Сегодня состоялось открытие МВТФ «Армия» и Армейских международных игр.
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В Подмосковном Алабино в рамках АрМИ-2020 сегодня, 23 августа, стартовал «Танковый биатлон».
В гонке 1-го дивизиона принимают участие команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая.
Ранее во внеконкурсном заезде приняли участие легендарные танки Т-34. Первым пришел к финишу экипаж танка «Кантемировец», второе место досталось экипажу танка «Дмитрий Донской», третьим пришел танк «Освободитель», а четвертым - «Истребитель».
Сегодня, 23 августа состоялось открытие МВТФ «Армия» и Армейских международных игр. На торжественной церемонии выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.