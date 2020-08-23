Панков открыл выставку военного образования на форуме «Армия»

Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков открыл экспозицию «Военное образование - престиж и инновации» на Международном военно-техническом форуме «Армия».

Представители вузов и довузовских образовательных организаций Минобороны России представляют передовые технологии, применяемые в обучении и подготовки будущих офицеров. Панков отметил, что многие из представленных технологий позволили пройти непростой эпидемиологический период без каких-либо сложностей.

«Мы разработали огромное количество учебников и на самом деле система военного образования абсолютно спокойно сумела адаптироваться к новым условиям, и все наши учебные заведения, как довузовские, так и высшего профессионального образования, в полном объеме реализовали образовательные программы. Мы ничего не скомкали, мы полностью завершили учебные программы. Все, что вы сегодня видите этой экспозиции, позволило нам в полной мере реализовать учебные программы и учебные планы», - рассказал замминистра обороны России.

На экспозиции посетители смогут увидеть автоматизированную систему управления военным образованием, электронные образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные тренажеры.

Например, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков представило тренажер собственной разработки с использованием VR-технологий, который позволяет курсантам тренироваться во всех действиях пилота по предполетной подготовке.

В рамках работы форума на экспозиции «Военное образование - престиж и инновации» будет проведено более 40 мастер-классов для всех желающих, и все посетители смогут увидеть: как учат будущих офицеров.

Основная программа форума в этом году будет проведена в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне «Алабино» и озере Комсомольском. Также планируется задействование всех объектов парка «Патриот».

Мероприятия форума пройдут в военных округах и на Северном флоте, а также впервые - в Астраханской области на полигоне «Ашулук», где будет продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Общая площадь статической экспозиции форума по сравнению с прошлым годом увеличена более чем на 60 000 квадратных метров и составляет свыше 320 тысяч квадратных метров. В форуме примут участие около 1 500 предприятий, которые представят более 28 тысяч экспонатов. В том числе будет представлено свыше 700 единиц современного вооружения и военной техники из наличия Минобороны России.