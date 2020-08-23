Экипажи танков Т-34 приняли участие в заезде в рамках «АрМИ-2020»

В день открытия VI Армейских международных игр «АрМИ-2020» в рамках конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Алабино состоялся заезд экипажей советских танков Т-34.

Первым пришел к финишу экипаж танка«Кантемировец». Боевая машина преодолел трассу за 15 минут 53 секунды. Второе место досталось экипажу танка «Дмитрий Донской» с результатом в 17 минут 05 минут, третьим - «Освободитель» - 18 минут 13 секунд. Экипаж танка «Истребитель» дошел до финиша за 18 минут 35 секунд.

Участники соревнований - потомки тех, кто в годы Великой Отечественной сражался на передовой.

Ранее сообщалось, что специалисты 61-го бронетанкового ремонтного завода концерна «Уралвагонзавод» полностью восстановили пять танков Т-34-85 для участия в показательных выступлениях в день открытия «Танкового биатлона».

В воскресенье, 23 августа, пройдет гонка 1-го дивизиона, в которой примут участие команды из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию за всю Вторую мировую войну.