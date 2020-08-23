Более 40 экипажей и 60 целей: в Рязани стартовал конкурс АрМИ-2020 «Авиадартс»

В Рязани стартовал конкурс Армейских международных игр - 2020 «Авиадартс». Мероприятие состоялось на аэродроме Дягилево под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

В ходе конкурса пилоты будут соревноваться в физической подготовке, воздушной разведке, навигации, технике пилотирования и боевом применении по наземным целям. В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей на самолетах Су-35С, Су-30СМ, Су-25, Як-130 и вертолетах Ка-52, Ми-28н, Ми-24 и Ми-8. Зачет будет проводиться в четырех номинациях по родам авиации: истребительная, штурмовая, армейская на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

На полигоне в Рязанской области для проведения конкурса будут представлены около 60 уникальных наземных целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.