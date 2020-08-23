Дан старт международному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо»

Международный этап «Эльбрусского кольца» стартовал на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол». Оркестр только отзвучал, а высокогорные подразделения России и Узбекистана уже готовились к началу соревнования.

Первая спецзадача - индивидуальный подъем по скалодрому. Конкурсанты поднимались без помощи каких-либо приспособлений, но с автоматами и боекомплектом в четыре магазина.

Пока участники соревнуются на искусственном скальном рельефе, но впереди их ждут три этапа и полтора десятка задач в горных условиях. Чем дальше – тем сложнее: несколько видов переправ через бурлящие и ледяные реки, эвакуация пострадавшего, десантирование с вертолета в горах, преодоление ледовых преград высотой до 100 метров, труднейшая снайперская стрельба в горных условиях.

Половину из этих задач необходимо выполнить на марше длинной 100 километров вокруг Эльбруса с ледорубами, оружием и альпинистским рюкзаками весом 20-30 кг.

«В этом году появилась специальная 15 задача - скоростное восхождение на вершину Эльбруса. От подножья до вершины. Кроме этого, мы каждый конкурс стараемся немножко изменить, усложнить, ввести дополнительные лимиты времени. Поэтому, определенные сюрпризы для участников будут и в этом году», - отметил главный судья конкурса Александр Украинец.

Пик программы - восхождение на самую высокую точку Европы. На российском этапе на отметку 5 642 метра взойти не удалось из-за снежной бури. Участники АрМИ-2020 высоту намерены взять.