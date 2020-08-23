Роман Романенко запустил «Юнармейскую карусель» в рамках открытия форума «Армия»

Лидер «Юнармии» летчик-космонавт Герой России Роман Романенко на форуме «Армия» открыл стенд Всероссийского военно-патриотического движения, который представляет собой интерактивный выставочный модуль – «Юнармейская карусель».

«Мы - детско-юношеское Движение. А дети, как известно, познают мир через игру. Поэтому наш стенд мы наполнили максимальным количеством полезных активностей. Каждая секция буквально напичкана мультимедиа технологиями. Взять, к примеру, "Юнтех". Придя сюда, ребята смогут сконструировать новый искусственный мир. Те, кто в 3D-моделировании не новичок, попытают счастья в виртуальной викторине. В помощь будут шлемы дополненной реальности», - отметил Роман Романенко.

Секция «Культура и искусство» позволит каждому посетителю стать участником научного опыта или эксперимента. Головоломки на этой площадке загадывают спилс-карты, а оптические иллюзии транслируют плазменные панели.

В пространстве «Юных корреспондентов» гостям наглядно продемонстрируют принцип работы современных средств массовой информации. Здесь можно попробовать себя в роли журналиста, ведущего и оператора.

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Тем, кто отлично покажет себя на площадке «Творчество» гарантирован входной билет в «Танцы». Вот уже больше года в Центральном доме «Юнармии» работает школа танцев. Победителей определит тренажер дополненной реальности. Специальная программа оценит быстроту и точность движений, а также чувство равновесия.

На секции «Юный сапер» гостям предлагается обнаружить в насыпном грунте маркеры-мишени, за максимально короткое время. Квест развивает память, логику и внимательность.

В секторе «Танковый биатлон» находится трасса для игры на дистанционном управлении, играть можно в одиночку и командой. Погрузиться в атмосферу биатлона поможет опытный инструктор.

Финальная точка «Юнармейской карусели» - «Курс молодого юнармейца», где гости на время собирают и разбирают автомат и практикуются в оказании первой медицинской помощи с использованием учебного модуля сердечно-легочной реанимации.

«Все наши активности – не просто развлечение. Это расширение кругозора, развитие каких-то компетенций, тот самый жизненный опыт, который может пригодиться в любую минуту. Придя к нам на площадку, каждый унесет с собой что-то ценное. Именно этого мы добивались, когда разрабатывали проект интерактивно-выставочный модуль. И кажется, нам это удалось. Благодарим за это нашего генерального партнера ПАО “Сбербанк”», - рассказал Роман Романенко, открывая экспозицию.

«Юнармейская карусель», расположенная в Парке «Патриот» у входной группы Б, будет работать вплоть до 5 сентября.