Конкурсы «Конный марафон» и «Военное ралли» АрМИ-2020 стартовали в Кызыле

В столице Тывы Кызыле прошло открытие сразу двух конкурсов АрМИ-2020 – «Конного марафона» и «Военного ралли». Они во многом схожи, но есть и значительные отличия.

«Конный марафон» можно назвать самым экзотическим конкурсом АрМИ-2020. На торжественную церемонию его открытия с полигона Кара-Хаак на центральную площадь Кызыла пригнали табун лошадей.

Все они - участники предстоящих соревнований. Вместе с наездниками им предстоит пройти по непроходимым хребтам Южных Саян, форсировать горные реки, перебросить несколько тонн боеприпасов. Основной этап конного марафона продлится двое суток. Его протяженность - 130 км.

Также в Кызыле стартовало «Военное ралли». В автомобильном конкурсе участвуют команды России, Белоруссии, Сербии и Узбекистана. Штурманам и водителям предстоит соревноваться на бронеавтомобилях «Тигр», вездеходных «УРАЛах» и «КамАЗах».