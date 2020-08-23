Шойгу заявил, что план военного сотрудничества РФ и Абхазии подвергнется корректировке из-за коронавируса

Министерства обороны России и Абхазии скорректируют планы сотрудничества, поскольку часть мероприятий, запланированных на текущий год, не была проведена из-за пандемии. Об этом сообщил глава российского военного ведомства на переговорах со своим коллегой из Абхазии Владимиром Ануа.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой часть мероприятий плана сотрудничества между нашими министерствами на 2020 год не проведена. Поэтому нам необходимо скорректировать план взаимодействия и уточнить сроки его реализации», - сказал Шойгу.

Министр добавил, что Москва планирует и дальше развивать нормативную правовую базу в области обороны, наращивать военное и военно-техническое сотрудничество, переводить двусторонние договоренности в практическую плоскость.

Шойгу также пожелал команде Абхазии успешных выступлений на Армейских международных играх.