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Конкурс АрМИ-2020 «Суворовский натиск» открылся в Амурской области

Мария Герман
Кирилл Васин
15:21 23.08.2020
В Благовещенске работает корреспондент «Звезды» Мария Герман.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Служу России 23.08.2020 (Москва)

«Младший брат» «Танкового биатлона» конкурс АрМИ «Суворовский натиск» открылся сегодня, 23 августа, на базе Дальневосточного   общевойскового командного училища в Амурской области. Экипажи боевых машины пехоты посоревнуются в мастерстве вождения и точности стрельбы из штатного вооружения.

В Благовещенске работает корреспондент «Звезды» Мария Герман. По ее словам, «Суворовский натиск» от «Танкового биатлона» отличается в первую очередь техникой – БМП. В этом году они модернизированы, специально для международного этапа сюда поступили более 20 машин. Все команды будут в одинаковых условиях.

БМП-2 «летают» по полигону, как танки, но не все и не высоко. На полигоне «летающими» пока были замечены только экипажи России и Белоруссии. Но они, вместе с Ираном, уже опытные участники, а остальные пока знакомятся с трассой. Выглядит это эффектно – клубы пыли, заносы, как при настоящем дрифте, но все при этом остаются на трассе.

За то, чтобы представлять на конкурсе Россию, боролись семь команд. Победили, уже четвертый год подряд, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Они – хозяева полигона, но у них не было поблажек. Они одержали победу с результатом в один час двенадцать минут двадцать секунд благодаря стрельбе без промахов и быстрому прохождению трассы.

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