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«Звезда» покажет прямые трансляции индивидуальных гонок «Танкового биатлона»

Наталия Майорова
14:36 23.08.2020
Данный этап конкурса пройдет с 23 по 30 августа.
«Звезда» покажет прямые трансляции индивидуальных гонок «Танкового биатлона»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Сайт телеканала «Звезда» покажет прямые трансляции индивидуальных гонок в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2020 - «Танкового биатлона».

В воскресенье, 23 августа, пройдет гонка 1 дивизиона, в которой примут участие команды из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Также с 13:35-14:05 зрители смогут увидеть Динамический показ ВВСТ – мастер класс военных специалистов, а с 16:05-16:30 - заезд экипажей танков Т-34.

В понедельник, 24 августа, пройдут две гонки 2 дивизиона. В первом заезде примут участие команды из Мьянмы, Вьетнама, Катара и Южной Осетии. Во втором - команды Лаоса, Таджикистана, Конго и Абхазии. Также С 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ танковых войск.

Во вторник, 25 августа, в гонке примут участие команды первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии. Также с 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ войсковой ПВО.

В среду, 26 августа, снова пройдут соревнования первого дивизиона, в заездах примут участие команды из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии. Начало заездов в 11.00 по мск. Также с 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ РВиА и огнеметных средств РХБЗ.

В четверг, 27 августа, зрителей также ожидает гонка команд первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии. Начало заездов в 11.00 по мск. Также с 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ мотострелковых войск

В пятницу, 28 августа, в рамках индивидуальных гонко состоятся два заезда командиршид второго дивизиона. В первом приму участие команды из Мьянмы. Вьетнама, Катара и Южной Осетии; во втором - Лаоса, Таджикистана и Конго. Начало заездов в 11.00 по мск. Также с с 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ инженерных войск и военной автомобильной техники.

В субботу, 29 августа, пройдет гонка команд первого дивизиона из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая; а также гонка команд второго дивизиона из Мьянмы, Вьетнама и Катара. Начало заездов в 11.00 по мск. Также с 10:30-11:00 зрителям будет представлен показной заезд экипажей танков Т-80БВМ, а с 15:00-16:00 - динамический показ ВВСТ ВДВ.

В воскресенье, зрители смогут увидеть гонку команд первого дивизиона из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая, а также гонку команд второго дивизиона из Лаоса, Таджикистана и Конго. Начало заездов в 11.00 по мск.

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