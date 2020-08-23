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Церемония открытия конкурса АрМИ-2020 «Воин мира» прошла в Армении

Егор Левин
14:16 23.08.2020
Мероприятие состоялось на плацу военно-спортивного лицея имени М. Мелконяна Минобороны Армении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Армении состоялось открытие конкурса Армейских международных игр-2020 «Воин мира». Мероприятие прошло в городе Дилижане.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в числе которых присутствует одна женщина.

Церемония открытия прошла на плацу военно-спортивного лицея имени М. Мелконяна Минобороны Армении. Участников конкурса и глав иностранных делегаций приветствовал Министр обороны Армении Давид Тоноян.

Конкурс рассчитан на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Заключительная церемония награждения пройдет 3 сентября. В тот же день состоится гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамбля песни и пляски Минобороны Армении.

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