Церемония открытия конкурса АрМИ-2020 «Воин мира» прошла в Армении

В Армении состоялось открытие конкурса Армейских международных игр-2020 «Воин мира». Мероприятие прошло в городе Дилижане.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в числе которых присутствует одна женщина.

Церемония открытия прошла на плацу военно-спортивного лицея имени М. Мелконяна Минобороны Армении. Участников конкурса и глав иностранных делегаций приветствовал Министр обороны Армении Давид Тоноян.

Конкурс рассчитан на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Заключительная церемония награждения пройдет 3 сентября. В тот же день состоится гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамбля песни и пляски Минобороны Армении.