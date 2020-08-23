Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МВТФ Армия-2020 ТЕГИ

Шойгу объявил форум «Армия» и АрМИ-2020 открытыми

Ирина Егорова
13:19 23.08.2020
Впервые два главных военных мероприятия проводятся вместе.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны Сергей Шойгу объявил форум «Армия-2020» и АрМИ-2020 открытыми.

Ранее с открытием главных военных мероприятий года участников и гостей поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал всем иностранным командам успехов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года. В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в России, но и в мире. Также впервые одновременно с форумом «Армия-2020» пройдут Армейские международные игры. На протяжении всех Армейских игр-2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:22 ОПК
Видео
Мантуров заявил, что РФ будет выпускать около 1,5 - 2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц к концу года
13:04 Армия
Видео
Путин: АрМИ способствуют укреплению мира и взаимопониманию между странами
13:12 Армия
Видео
Мишустин поприветствовал участников и гостей на открытии МВТФ «Армия» и АрМИ-2020
12:12 Эксклюзив
Видео
Проверено на личном опыте: летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57
10:20 Прямая трансляция
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Популярное
Популярное
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Видео
«Киса, мы рыбачим»: в Приморском крае тигр украл ведро с уловом
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
«Температура, кашель»: Никита Пресняков сообщил о заражении COVID-19
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.