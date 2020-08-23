Армия МВТФ Армия-2020 Шойгу объявил форум «Армия» и АрМИ-2020 открытыми Ирина Егорова Впервые два главных военных мероприятия проводятся вместе. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр обороны Сергей Шойгу объявил форум «Армия-2020» и АрМИ-2020 открытыми. Ранее с открытием главных военных мероприятий года участников и гостей поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал всем иностранным командам успехов. Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года. В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в России, но и в мире. Также впервые одновременно с форумом «Армия-2020» пройдут Армейские международные игры. На протяжении всех Армейских игр-2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует