Путин: АрМИ способствуют укреплению мира и взаимопониманию между странами

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом к участникам и зрителям Международных армейских игр-2020. В своей речи глава государства особо отметил роль АрМИ в международном сотрудничестве.

«Главное - что состязания Армейских игр способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами. Рассчитываю, что российские команды-участники будут действовать как всегда слаженно и четко, проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших войск», - сказал президент.

Путин заявил, что к настоящему времени захватывающие армейские соревнования уже завоевали популярность в молодежной среде - у школьников и студентов, учащихся колледжей и технических кружков и военно-спортивных секций.

«Уверен, что международный военно-технический форум и Армейские игры станут яркими и значимыми событиями, и, конечно, послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере», - подытожил президент.

Напомним, форум «Армия-2020» стартовал в подмосковном Алабине. В мероприятии принимают участие многочисленные участники военной отрасли России. Телеканал «Звезда» ведет прямые трансляции из парка «Патриот».