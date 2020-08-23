Мишустин поприветствовал участников и гостей на открытии МВТФ «Армия» и АрМИ-2020

Премьер-министр Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей форума «Армия» и АрМИ-2020, заявив, что их ждет яркий и зрелищный праздник.

«Форум подчеркнет статус уникальной площадки, где есть место для заключения контрактов и для творчества, идей, для общения и международного сотрудничества в военно-технической сфере», - отметил Мишустин.

По его словам, наша промышленность не только обеспечивает ВС всем необходимым, но и наращивает экспорт продукции военного назначения.

«Военные разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию. Впервые будут представлены новые образцы вооружения, БЛА, судна на воздушной подушке», - сказал премьер-министр.

Также он отметил, что впервые Россия на форуме представляет продукцию гражданского оснащения, например, интеллектуальная систему «Безопасный город», технику для городского коммунального и сельского хозяйства. Особое внимание, по его словам, уделяется роли цифровых технологий, которыми будут обеспечены все рода и виды войск.

«Мощная армия - это не только самолеты и танки, а люди. Они - главное наше достояние. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, генералы, адмиралы - все они оберегают нашу страну. Надежные люди, готовые защищать Родину от любых угроз. Их поддерживают те, кто работают на предприятиях ОПК», - заявил в ходе торжественной церемонии Мишустин.

Ранее с открытием главных военных мероприятий года участников и гостей поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал всем иностранным командам успехов.