«Со второго - любые места ваши»: Шойгу выступил на открытии МВТФ «Армия-2020»

Министр обороны Сергей Шойгу выступил на торжественной церемонии открытия МВТФ «Армия-2020» и Армейских международных игр.

«Со второго места любые места ваши», - в шутку сказал глава оборонного ведомства.

Также он пожелал успехов всем командам на Играх. И добавил, что сегодня сюда приехали более 90 иностранных делегаций.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года. В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в России, но и в мире. Также впервые одновременно с форумом «Армия-2020» пройдут Армейские международные игры. На протяжении всех Армейских игр-2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.

В работе форума планируют принять участие более тысячи отечественных и иностранных компаний, готовых продемонстрировать свыше 25 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники. Участников и гостей ждут различные выставки, конференции, экспозиции, научно-деловые программы. Впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО. Также будет представлено много новинок вооружения и техники.