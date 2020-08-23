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Шойгу анонсировал совместное заседание государств-членов ШОС и ОДКБ

Ирина Егорова
12:31 23.08.2020
Такое заявление министр обороны РФ сделал на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном.
Шойгу анонсировал совместное заседание государств-членов ШОС и ОДКБ
© Фото: Минобороны России

Совместное заседание глав оборонных ведомств стран-участниц СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ пройдет в Москве в начале сентября. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу перед открытием МВТФ «Армия-2020».

Такое заявление министр обороны РФ сделал на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном.

По его словам, военное сотрудничество России и Армении развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года. В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в России, но и в мире. Также впервые одновременно с форумом «Армия-2020» пройдут Армейские международные игры. На протяжении всех Армейских игр-2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

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