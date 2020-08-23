Министр обороны РФ Сергей Шойгу удостоен ордена Мужества Абхазии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу удостоен ордена Мужества Абхазии. Награду ему вручил абхазский коллега, генерал-полковник Владимир Ануа.

Во время торжественной церемонии было отмечено, что высокой государственной награды Абхазии Шойгу удостоен за оказание помощи в спасении населения города Ткуарчала в абхазско-грузинском конфликте начала 90-х годов.

Награда стала новым дополнением к уже имеющимся, таким как орден Святого апостола Андрея Первозванного, ордена «За заслуги перед Отечеством»трех степеней, орден Александра Невского и другим.