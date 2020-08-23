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На форуме «Армия-2020» в Кронштадте продемонстрируют ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Искандер»

Валентина Пескова
00:07 23.08.2020
В рамках форума состоится динамический показ, в рамках которого будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.
На форуме «Армия-2020» в Кронштадте продемонстрируют ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Искандер»
© Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие ЗВО в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет в Кронштадте с 27 по 29 августа, покажут, как работают в действии новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Гости форума в Кронштадте помимо динамического показа возможностей кораблей смогут увидеть статический показ вооружения, военной и специальной техники противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции.

Кроме того, будут развернуты экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный». Гости также смогут посетить единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

В динамическом показе будут задействованы корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

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