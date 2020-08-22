Память неизвестных солдат Курской битвы увековечили в поселке Поныри

В поселке Поныри Курской области состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Неизвестному солдату» в составе 28 комплектов гранитных стел. В мероприятии принял участие доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ Александр Зданович.

«Мы нашли 26 человек контрразведчиков СМЕРШа, которые погибли на Курской дуге и конкретно на Северном фасе, в том числе 70-й армии, которая здесь сражалась. Поэтому я надеюсь, что на этих плитах, где безымянные солдаты, сюда добавятся такие же мраморные плиты тем сотрудникам военной контрразведки, которые вместе с солдатами и офицерами Красной армии воевали и погибли здесь», - рассказал Александр Зданович.

Мемориальный комплекс с часовней был возведен в рамках проекта «Молчаливое эхо войны». После торжественных мероприятий был проведен Круглый стол на тему «Актуальные проблемы сохранения памяти о Великой Отечественной войне - как основы российской государственности», также состоялся показ документального фильма «Часовые памяти. Поныри» с участием творческого коллектива телеканала «Звезда».