Первые летние юнармейские игры открылись во Всероссийском детском центре «Орленок»

На открытии смены был зажжен огонь Первых летних юнармейских игр, пламя для которого было доставлено из столицы 22-х Олимпийских зимних игр Сочи. Смена будет направлена на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности.

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