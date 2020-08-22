Первые летние юнармейские игры открылись во Всероссийском детском центре «Орленок»
Участниками программы станут 150 самых активных и спортивных юнармейцев.
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»
Во Всероссийском детском центре «Орленок» открылись первые летние юнармейские игры, которые пройдут с 10 по 30 августа. Победители игр войдут в спортивный резерв школ ФАУ МО РФ ЦСКА.
На открытии смены был зажжен огонь Первых летних юнармейских игр, пламя для которого было доставлено из столицы 22-х Олимпийских зимних игр Сочи. Смена будет направлена на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности.
Организаторами программы выступают Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и ВДЦ «Орленок».