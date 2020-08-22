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Гонки на бронетранспортере: экипажи РХБ-разведки из РФ показали иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению

Ирина Егорова
06:47 22.08.2020
Российская команда безупречно преодолела маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой. 
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские экипажи на полигоне «Песочное» в Ярославской области продемонстрировали своим иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению машин РХБ-разведки на максимальных скоростях. Конкурсанты на бронетранспортерах преодолели минно-взрывные заграждения и огненно-штурмовую полосу, продемонстрировали  дрифт на песке,  форсирование водоема и проезд скоростного участка змейкой.

«Самым сложным этапом, я считаю, является  индивидуальная гонка,  потому что каждому экипажу необходимо выложиться на 100 процентов» - отметил командир экипажа химической разведки команды РФ Михаил Кузьмин.

Российская команда безупречно преодолела маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой. 

Показательное выступление прошло в рамках подготовки к Международному конкурсу «Безопасная среда». Соревнования предполагают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику действий подразделений РХ разведки, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях. Конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на зараженной территории, специальную обработку техники и экипировки.

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