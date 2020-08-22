На высоте 20 метров: военнослужащие из РФ и Узбекистана провели тренировки специальных задач на скалодроме

Военнослужащие высокогорных подразделений России и Узбекистана в Приэльбрусье в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания МО РФ в рамках подготовки к международному конкурсу «Эльбрусское кольцо-2020» провели тренировки двух специальных задач «Индивидуальное лазание» и «Лазание в связках на скалодроме».

На высоте около 20 метров было отработано как индивидуальное, так и лазание в связках.

«На Всеармейском этапе наша команда заняла второе место, сейчас мы планируем взять первое на международном конкурсе. Команда готовится к международному этапу и обращает особое внимание на слаженность команды и ошибки, допущенные на Всеармейском этапе», – пояснил инструктор команды ВВО сержант Анатолий Маскоглов.

Всего в тренировках задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.