Военнослужащие из семи государств изучили маршрут конкурса АрМИ-2020 «Чистое небо»
Международный этап конкурса «Чистое небо» пройдет с 23 августа по 5 сентября.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие из России, Узбекистана, Белоруссии, Лаоса, Пакистана, Камбоджи и Вьетнама, прибывшие на полигон Ейский в Краснодарском крае для участия в конкурсе Армейских Международных игр АрМИ-2020 «Чистое небо», изучили порядок прохождения препятствий.
Водители бронетранспортеров БТР-82А под руководством наставников прошли весь конкурсный маршрут протяженностью более 11 км.
Военнослужащие прошли трассу по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский на время с преодолением таких препятствий как брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Международный этап конкурса «Чистое небо» пройдет с 23 августа по 5 сентября.