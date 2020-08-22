Военнослужащие из семи государств изучили маршрут конкурса АрМИ-2020 «Чистое небо»

Военнослужащие из России, Узбекистана, Белоруссии, Лаоса, Пакистана, Камбоджи и Вьетнама, прибывшие на полигон Ейский в Краснодарском крае для участия в конкурсе Армейских Международных игр АрМИ-2020 «Чистое небо», изучили порядок прохождения препятствий.

Водители бронетранспортеров БТР-82А под руководством наставников прошли весь конкурсный маршрут протяженностью более 11 км.

Военнослужащие прошли трассу по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский на время с преодолением таких препятствий как брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Международный этап конкурса «Чистое небо» пройдет с 23 августа по 5 сентября.